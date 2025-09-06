الرئيس الإيراني الاسبق يهدي مكتبته الشخصية الى المكتبة الوطنية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أهدى حجة الإسلام والمسلمين حسن روحاني، الرئيس الإيراني الأسبق، 25 ألف نسخة من الكتب لهيئة المكتبات والمحفوظات الوطنية صباح اليوم السبت، خلال حفل.

قدّم روحاني شرحًا لهذه الكتب في الحفل، وذكر على هامش بعض الكتب، بما فيها الكتب المدرسية، اسم الأستاذ الذي درس عليه الكتاب وفي أي عام.

وأضاف أنه درس في مدرسة أسسها الشهيد الدكتور بهشتي عام 1961 في قم، حيث كانت تُدرّس كتب دراسية ومقررات أخرى غير المقررات الحوزوية المعتادة. ثم قدّم روحاني شرحًا عن كتبه الجامعية، وشارك ذكرياته عن دراسته.

وأكمل حسن روحاني كلمته قائلاً عن تبرعه بكتبه للمكتبة الوطنية: "قررتُ مؤخرًا التبرع بالكتب التي جمعتها طوال حياتي، سواءً خلال دراستي في قم أو في الجامعة، وجميع الكتب التي جمعتها في المنزل، للمكتبة الوطنية لتبقى ويستفيد منها الآخرون إن شاءوا".

وأضاف: "أهديت تقريبًا جميع كتبي، باستثناء ألفين إلى ثلاثة آلاف مجلد أعمل عليها يوميًا، مثل بعض الشروح وكتب الفقه، مثل سلسلة "الجواهر"، وغيرها، لأني أستخدمها وأعمل بها. لديّ حوالي ألفين إلى ثلاثة آلاف كتاب، وقد أهديتُ باقي الكتب للمكتبة الوطنية، ومن بينها بعض الكتب الرائعة، باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية. لدينا أيضًا مطبوعات حجرية لكتب قديمة، وهناك أيضًا كتاب بخط اليد أهديته للمكتبة لاستخدامه.. آمل أن يستفيد من هذه الكتب كل من يسعى للمعرفة والحكمة".

كما أعرب روحاني عن أمله في أن يتبرع الأعزاء والباحثون والعلماء وغيرهم ممن لديهم مكتبات شخصية بكتبهم للمكتبات العامة قدر الإمكان ليتمكن الناس من استخدامها والاستفادة منها.

وكان من بين الحاضرين في حفل التبرع بكتب حسن روحاني كل من السيد رضا صالحي أميري (وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية)، وغلام رضا أميرخاني (رئيس هيئة الأرشيف والمكتبات الوطنية)، وحسام الدين آشنا، ونجفقلي حبيبي، ومحمد قوتشاني.

