إعادة طباعة ديوانين للشاعرين محمود درويش ونزار قباني في إيران

حظيت أعمال يد الله كودرزي المترجمة لشاعرين بارزين في العالم العربي، نزار قباني ومحمود درويش، بإقبال واسع من الجمهور في إيران، وأُعيد طبعها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُعيد طبع ديوانَي " كمقهى صغير هو الحبّ" لمحمود درويش و"امرأة تمشي في داخلي" بترجمة يد الله غودرزي.

" كمقهى صغير هو الحبّ" هو الديوان الثاني من بين ثلاثة ديوانات شعرية ترجمها الشاعر والمترجم كودرزي إلى الفارسية للشاعر الفلسطيني البارز محمود درويش. وقد وصلت هذه الديوان الآن إلى طبعته الثالثة في أقل من عامين.

وسبق أن صدرت طبعة "وطني حقيبة" لمحمود درويش الثالثة بترجمة كودرزي، كما أصدر هذا العام ديوان "المطر رسالة حب" لهذا الشاعر في سوق الكتب.

كما وصل كتاب "امرأة تمشي في داخلي" لنزار قباني إلى طبعته الخامسة، مما يدل على الإقبال الكبير على أعمال هذين الشاعرين الفلسطينيين والسوريين.

صدرت هذه الأعمال عن دار غويا للنشر، وهي الآن متاحة للمهتمين. وقد ترجم يد الله كودرزي حتى الآن معظم أعمال محمود درويش ونزار قباني إلى اللغة الفارسية، الأمر الذي لاقى استحسانًا كبيرًا لدى محبي الشعر والأدب.

