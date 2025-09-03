إيران تشارك في المعرض الثامن والثلاثين للكتاب بموسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء سيقام معرض موسكو الدولي للكتاب الثامن والثلاثون في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2025 في "ودنخا" (مركز الأحداث والمعارض الثقافية والتجارية).

وتشارك الهند كضيف خاص في هذا الحدث، حيث تعرض أحدث أعمالها وأكثر من 2500 عنوان كتاب.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 300 دار نشر وموزع من روسيا ودول أخرى، وسيقام بالتزامن مع المعرض الدولي الثالث لكتب الأطفال.

كما سيُقام أكثر من 100 فعالية خاصة للأطفال، تشمل ورش عمل، وعروض رسوم متحركة، ومسابقات، تُسلّط الضوء على مواضيع مثل النشر الرقمي، والكتب الصوتية، والتقنيات الحديثة في صناعة النشر.

ويخصص جزء من الجناح لعرض أعمال الرسم التوضيحي الإيرانية، وستشارك الكاتبة "مرجان فولادوند" والمصورة "عاطفة ملكي جو" تجاربهما مع الجمهور والمتحمسين الدوليين من خلال حضور الاجتماعات وورش العمل.

ويتيح هذا الحضور فرصةً للتعريف باللغة الفارسية وتوسيع التعاون الدولي في مجالي الترجمة وحقوق النشر والاحتفال بالذكرى الألف والخمسمائة لمولد النبي محمد (ص).

