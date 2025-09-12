تعاون ايراني روسي في مجال المخطوطات الفارسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار "عباس صالحي" المكتبة الوطنية الروسية التي تأسست عام 1795 كأول مكتبة عامة في روسيا، وبحسب بعض المصادر الروسية فهي واحدة من أكبر خمس مكتبات في العالم.

وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في لقاء مع رئيس المكتبة الوطنية الروسية ومجموعة من كبار الباحثين في هذه المكتبة : إن هذه المكتبة تعتبر كنزا وتراثا للإنسانية، بما في ذلك في مجال الدراسات الإيرانية.

وأشار إلى توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، ووصف التعاون بين طهران وموسكو في مجال المخطوطات بأنه إحدى الفرص المتاحة للبلدين.

وأهدى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في ختام هذه الزيارة، كتاب "الخليج الفارسي" الذي ألفه الباحث الإيراني "جواد نوروزي" إلى رئيس المكتبة الوطنية الروسية.

من جانبه أعلن رئیس المكتبة الوطنية في روسيا "دينيس تيبسكين"، خلال اللقاء عن استعداده لتطوير التعاون الثنائي، قائلا: نحن مستعدون لتبادل العلماء البارزين والباحثين الشباب مع الجانب الإيراني.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على بدء عملية فهرسة المخطوطات الفارسية المحفوظة في روسيا وذلك بالتعاون مع معهد المخطوطات التابع للأكاديمية الوطنية الروسية للعلوم.

یذکر أنه زار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "عباس صالحي" قبل یومین سان بطرسبورغ بروسيا للمشاركة في الدورة الـ 11 للجمعية الدولية للثقافات المتحدة وكذلك بحث سبل توسيع العلاقات الثقافية بين ايران وروسيا.

ويزور صالحي روسيا بدعوة رسمية من وزير الثقافة الروسي "أولغا لوبيموا".

