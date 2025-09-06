إقامة احتفالية كبرى بمناسبة أسبوع الوحدة بعنوان "أمة أحمد ،نموذج المقاومة" في غلستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح حجة الإسلام والمسلمين مهدي فاطمي منش: "يُقام احتفال أسبوع الوحدة هذا العام تحت شعار "أمة أحمد: نموذج للمقاومة" لتعزيز رسالة الوحدة والتعاطف والمقاومة في المجتمع".

وأشار إلى أن الحفل سيُقام يوم الأربعاء المقبل، الساعة الرابعة عصرًا، بجوار برج قابوس، وأضاف: "سيحضر الحفل نخبة من الفنانين المحليين والوطنيين، وسيُضفون أجواءً مميزة على الحضور من خلال الموسيقى والإضاءة الحية، بالإضافة إلى برامج ثقافية وفنية متنوعة".

وأضاف رئيس قسم الدعاية الإسلامية في كنباد: "سيُقام في هذا الحفل أيضًا ركن ألعاب وترفيه للأطفال والعائلات، وحفل استقبال خاص للمشاركين. كما ستُقام برامج ثقافية وفنية لتعزيز ثقافة الوحدة والتضامن".

وذكر أن هذا الحدث الشعبي يعد فرصة لتجمع مختلف شرائح المجتمع والاحتفال بأسبوع الوحدة في أجواء سعيدة وروحانية، ونقل رسالة الوحدة الثمينة بين المسلمين إلى الجميع.

