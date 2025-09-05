خطيب جمعة طهران: زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين كانت من أبرز المسارات الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن أبوترابي‌ فرد، قال في خطبة الجمعة بمصلى الإمام الخميني (رض)، بمناسبة حلول أسبوع الوحدة وذكرى ميلاد النبي الأكرم (ص): إن الوحدة التي تجسدت في ملحمة الدفاع المقدس خلال 12 يوماً ستستمر بالصبر والتلاحم. وقد وصفها قائد الثورة الإسلامية بـ«الدرع الحصين» الذي ينبغي أن يكون محطّ اهتمام الجميع.

وفي سياق خطبته، هنّأ بفوز المنتخب الوطني للفيزياء والفلك وكذلك المنتخب الوطني للكرة الطائرة في المحافل الدولية، مشيراً إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين التي اعتبرها من أبرز التحركات الدبلوماسية هذا العام. وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على إضعاف آليات التعددية، فيما يخاطب رئيسها العالم بلغة التهديد والعقوبات والرسوم الجمركية، ولذلك فإن قمة شنغهاي فرصة ثمينة لإحياء التعددية ومواجهة العقوبات الأميركية بذكاء.

وأكد خطيب الجمعة الموقت في طهران أن البيان الختامي لقادة دول منظمة شنغهاي أدان الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، موضحاً أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد المواقع والمنشآت المدنية، بما فيها النووية، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداءً على سيادة إيران.

وأشار أبوترابي‌ فرد إلى أن صدور بيان بهذا الوضوح في الدفاع عن بلدٍ ما أمر نادر، لافتاً إلى أن البيان شدد على الأهمية الملزِمة لقرار مجلس الأمن 2231 وضرورة تنفيذه، واعتبر أي محاولة لتغييره بشكل أحادي إضعافاً لمصداقية المجلس. كما اعتبر البيان تحرك الدول الأوروبية الثلاث في ما يسمى "آلية الزناد" تفسيراً أحادياً، مؤكداً الطابع الإلزامي للقرار 2231.

