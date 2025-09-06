  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٨:٣٦ م

عراقجي: تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر الوسطاء.. نحن على وشك التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية

أكد وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، ان تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن ايران مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات عندما تكون واشنطن على استعداد للتفاوض على اساس الاحترام المتبادل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، قال مساء اليوم في كلمة له: ليس من المتوقع أن نعود إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة بعد تقديم الشهداء، وستكون لها بالتأكيد أشكال وأبعاد جديدة، وقد طُرحت عناصر جديدة تتطلب خطة. نحن بصدد وضع خطط في هذا الصدد.

وأضاف: كانت علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية متوترة بعد العدوان، تعرّضت منشآتنا للهجوم، وبطبيعة الحال، لا يمكن لعلاقاتنا أن تكون كما كانت من قبل، واليوم فقط أجرى زملائي في فيينا مفاوضات جيدة للتوصل إلى إطار عمل جديد، ونحن على وشك التوصل إلى تفاهم مع الوكالة.

وحول المفاوضات مع اوروبا، قال عراقجي: المفاوضات جارية أيضًا مع ثلاث دول أوروبية. أجريتُ عدة محادثات هاتفية مع وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية، وقبل ليلتين أجريتُ محادثة مع السيدة كلاس. أعتقد أن فهمًا أفضل للوضع بدأ يتشكل.

وتابع عراقجي: ارتكبت الدول الأوروبية الثلاث خطأً فادحًا واتجهت نحو آلية الزناد. في الواقع، لقد صعّبوا المهمة. المحادثات مستمرة، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم مشترك.

وفيما يخص المفاوضات مع الولايات المتحدة، اوضح وزير الخارجية الايراني، ان المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة عبر وسطاء. وفي اليوم الذي يصبح الأمريكيون مستعدين للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، سنكون مستعدين. يجب احترام حقوقنا ومصالحنا. وبالطبع، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن واجباته بعد الآن.

