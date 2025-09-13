ايران تتفق مع اذربيجان حول تنظيم مناسبات ثقافية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اجتماع رسمي مشترك عقد (الاربعاء الماضي)، باستضافة وزارة الثقافة الاذربيجانية، وبمشاركة مساعد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية لشؤون تطوير العلاقات والدراسات الثقافية الدولية "عبد الرضا راشد"، ومساعد وزير الثقافة الاذربيجاني "فريد جعفروف".

وفي تصريح له خلال مراسم توقع الاتفاق، نوه راشد بتوفر الارادة لدى القادة الايرانيين والاذربيجانيين في سياق تطوير العلاقات بين البلدين؛ مؤكدا على ان رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية تتولى مسؤولية تعزيز العلاقات الثقافية الايرانية مع سائر الدول، وبما يسهم في توسيع التعاون الثنائي في المجالات الاخرى.

من جانبه اكد مساعد وزير الثقافة الاذربيجاني على استعداد بلاده التام في استضافة المناسبات الثقافية المشتركة، منوها الى مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان مؤخرا، وتطلع الى تنفيذ البرامج المنضوية فيها بأعلى المستويات المتاحة.

