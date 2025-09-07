وزيرة التعليم والثقافة الأرمينية: نوقع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إيرانية مختلفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها صرحت جانا أندرياسيان اليوم الأحد، في اجتماع مع السيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، الذي عُقد في وزارة التراث الثقافي: هذه هي المرة الثالثة التي نلتقي فيها، وخلال هذه الفترة، كان لجهودكم وجديتكم دورٌ كبيرٌ في دفع الاستراتيجيات قدمًا. كانت زيارة الدكتور بزشكيان إلى أرمينيا حدثًا هامًا، وكانت القضايا التي طُرحت بالغة الأهمية في مجال التعاون الاستراتيجي، وأنا فخورة بأن معظم هذا التعاون يتركز في مجال التراث الثقافي.

وأكدت أننا وقّعنا وثائق في مجال التراث الثقافي، وأننا نوقع اليوم مذكرات تفاهم جديدة مع مؤسسات إيرانية أخرى، وأضاف: "نشهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير التعاون، ومن الأمثلة على ذلك حفل الأوركسترا السيمفونية الفيلهارمونية الليلة الماضية في برسيبوليس، وهو وثيقة تُجسّد آلاف السنين من التعاون بين البلدين".

وأضافت أندرياسيان: "أُعجبتُ برؤية مدينتي شيراز وبرسيبوليس. هذا المجمع رمزٌ ونصبٌ تذكاريٌّ استثنائيٌّ وفريدٌ من نوعه. أتفهم مخاوف الزملاء بشأن الحفاظ على المباني التاريخية وحمايتها، ولكن من خلال تطبيق إجراءات متخصصة وخبيرة، يُمكن تجنّب الأضرار، بما يُتيح إقامة برامج ثقافية في هذه الأماكن. أودّ أن أشكر جميع من نظّم هذا الحفل بجدّيةٍ وكرم، وأعضاء السفارة الأرمينية".

وصرحت وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة في جمهورية أرمينيا قائلاً: "شهد عدد السياح الأرمن إلى إيران ارتفاعاً ملحوظاً، وأعتقد أن المعارض التي تُقام للمتاحف تُمثل حافزاً لنمو السياحة بشكل أكبر".

وفيما يتعلق بتسجيل الأعمال الفنية الملموسة وغير الملموسة المشتركة بين البلدين، قالت أندرياسيان: "من أجل تسجيل ملف مشترك للتراث غير المادي لعبادة الماء والنار، ينبغي تقديم بيان مشترك إلى اليونسكو، مما قد يُشير إلى نمو التعاون بين البلدين".

وأضافت: "أحد مجالات تعاوننا هو المتاحف والحرف اليدوية، وأقترح إقامة معرض مشترك للحرف الشعبية. لدينا مهرجان دولي لفنون الحرف اليدوية، حيث ستتاح الفرصة لأساتذة الفن لحضوره. نحن مستعدون لاستضافة أساتذة الفن الإيرانيين في هذا المهرجان، وإذا أُقيم مهرجان كهذا في إيران، فسيأتي أساتذتنا إلى هذا البلد بالمقابل".

قالت وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة في جمهورية أرمينيا، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت التصريحات الباطلة الصادرة عن الدولتين قد تضر بالعلاقات بينهما: "إيران وأرمينيا مرتبطتان منذ قرون، ولا أعتقد أن أي عامل يمكن أن يُعرّض تعاوننا للخطر. علاوة على ذلك، يُظهر تعاوننا الثقافي والمشترك الخطوات التي يُمكننا اتخاذها لتوسيع هذه العلاقات".

وأضافت أندرياسيان: "للثقافة خاصية التقارب وبناء الوحدة، ويمكن أن تكون أساسًا لتعاوننا وإحلال السلام في المنطقة. قدّمنا ليلة أمس، من خلال إحياء الحفل السيمفوني الفيلهارموني في برسيبوليس، مشهدًا رائعًا وتاريخيًا لتعاوننا".

