وزير النفط الايراني : اتخاذ القرار بشأن حقل غاز آرش من اختصاص الدبلوماسية الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، بخصوص حقل غاز آرش وإمكانية اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل الجانب الكويتي أو السعودي: "هذه قضية يجب حسمها فعليًا في إطار الدبلوماسية الخارجية. نيابةً عن وزارة النفط، لدينا الاستعداد اللازم لتطوير الحقل في الجزء الذي يقع، ضمن المياه الإقليمية الإيرانية".

وردًا على سؤال حول الإجراءات التشغيلية التي اتخذتها إيران في حقل آرش للغاز حتى الآن، قال باك نجاد: "حفرنا حتى الآن بئرًا استكشافيًا يُسمى "آرش 1"، وبناءً على ذلك، حصلنا على معلومات، حول وجود كميات كبيرة من الهيدروكربونات في الجانب الإيراني من الحقل".

وبخصوص ما إذا كان الجانبان الكويتي والسعودي قد اتخذا أي إجراء لاستخدام هذا الحقل، أشار إلى أنه "على حد علمي، لم تتخذ الكويت والسعودية أي إجراء لاستخدام هذا الحقل المشترك".

وردًا على سؤال آخر من مراسل "مهر" حول تمويل مشروع رفع ضغط غاز حقل بارس الجنوبي، الذي وُقّع العام الماضي بحضور الرئيس، قال باك نجاد: "ما زلنا نسعى لإيجاد الحلول اللازمة لتأمين الموارد المالية لهذا المشروع الضخم لرفع ضغط غاز حقل بارس الجنوبي، بمساعدة صندوق التنمية الوطني. وستبدأ عمليات التنفيذ بعد ذلك، إن شاء الله".

يذكر أن وزير النفط صرح للصحفيين يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2021 بشأن حقل غاز آرش: تم اكتشاف حقل غاز آرش عام 1975 وتم حفر أول بئر فيه حوالي عام 1990. وقد ثبت وجود احتياطيات من الهيدروكربون في تلك المنطقة وأن البئر المحفورة على عمق 750 مترًا تقع ضمن حدود ترسيم السنوات السابقة.

