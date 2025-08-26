إنتاج النفط الإيراني ارتفع خلال العام الماضي بمعدل يزيد عن 100 ألف برميل يوميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة لإحصائيات مبيعات النفط الخام، أضاف وزير النفط: لقد ارتفعت صادراتنا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنحو 21 ألف برميل يوميا مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، وفي مجال إنتاج النفط والغاز، ورغم أن جزءا كبيرا من إصلاح المصافي كان مخططا له في النصف الأول من هذا العام، فقد شهدنا زيادة تجاوزت ثلاثة ملايين لتر يوميا.

وأوضح أننا شهدنا أيضا هذه الزيادة في الإنتاج في مجال إنتاج البنزين، وهي مؤشرات تستخدم لقياس الأداء. وإلى جانب زيادة الإنتاج، خططنا لتنفيذ مشاريع كبرى، منها خطة لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام بمقدار 250 ألف برميل.

واشار إلى الاهتمام الذي أبداه الرئيس بزشكيان بتسريع جمع غازات الشعلة، مؤكدا على أن وزارة النفط تخطط لتسريع الإجراءات في هذا المجال ولديها مشاريع قصيرة الأجل ينفذها القطاع الخاص، فضلاً عن مشاريع طويلة الأجل ومشاريع البنية التحتية على جدول الأعمال.

وأضاف وزير النفط: إن وزارة النفط تنفذ خططها لجمع غازات الشعلة على مسارين؛ الأول، خطط قصيرة الأجل، والثاني، خطط طويلة الأجل. تنفذ الخطط قصيرة الأجل من خلال نقل الغازات المصاحبة واستخدامها من قِبل القطاع الخاص، وذلك لأغراض توليد الكهرباء. ولتوفير المزيد من الحوافز، تُعقد مزادات ويُعتمد سعر أساسي صفري لجذب المزيد من المشاركين.

وتابع قائلا: في مجال المشاريع طويلة الأجل مثل مشروع NGL 3100 وجمع الغازات المصاحبة من NGL في محطة نفط خارك جنوب البلاد، والتي للأسف لم تحقق تقدما كبيرا لفترة طويلة، فإن الاستثمار فيها واستغلالها مدرج أيضا على جدول أعمال وزارة النفط.

وأكد باك نجاد على أن مشاريع حرق الغاز تعد من أولويات الحكومة الرابعة عشرة، وقد اتخذت إجراءات فعالة للغاية في هذا الصدد، بما في ذلك بدء تشغيل وتدشين مشروع سوائل الغاز الطبيعي 3100، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 مليون قدم مكعب يوميا. في المرحلة الأولى، بدأ التشغيل بـ 80 مليون قدم مكعب من الغاز، وسيزداد حجم تغذية هذا المجمع تدريجيا، مما يعني أنه من خلال استغلال كامل طاقة منشأة 3100، التي بنيت باستثمار قدره 1.6 مليار دولار، سنحقق إيرادات للبلاد بقيمة 700 مليون دولار سنويا.

