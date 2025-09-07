 جامعة طهران تتصدر الجامعات الإيرانية في تصنيف ISC العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقًا لآخر النتائج الصادرة عن مؤسسة الاستشهاد المرجعي والرصد العلمي والتكنولوجي للعالم الإسلامي (ISC)، نجحت جامعة طهران في تحقيق المرتبة الأولى بين الجامعات الإيرانية وحصلت على الترتيب العالمي 401-450.

وجاءت جامعة علوم الطب بطهران في الفئة 501-600، فيما احتلت جامعة شريف التقنية الفئة 601-700. ويشارك في تصنيف ISC العالمي لعام 2024 72 جامعة إيرانية، بزيادة ثلاث جامعات عن العام الماضي.

وحصلت جامعة طهران على المركز الأول في معيار البحث العلمي بترتيب 374، بينما جاءت في معيار الأنشطة الدولية بالمرتبة 504، وفي مجال التكنولوجيا والابتكار بالمرتبة 1029.

ويتميز تصنيف ISC بأنه يتم دون الاعتماد على الإفصاح الذاتي للجامعات، وقد كوَّن خلال السنوات السبع الماضية قاعدة بيانات موثوقة يمكن أن تُستخدم لتوجيه السياسات البحثية ورسم خارطة طريق للجامعات نحو التواجد العالمي.

ويُركز التصنيف على الجامعات التي سجَّلت ما لا يقل عن 850 وثيقة في قاعدة بيانات Web of Science خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وقد تم جمع البيانات من قواعد USPTO، WOS، وInCites.

وعالمياً، يضم تصنيف ISC لعام 2024 2661 جامعة من 114 دولة و6 قارات. وتتصدر الصين بـ 432 جامعة، تليها الولايات المتحدة بـ 325 جامعة، ثم الهند 163 جامعة، اليابان 123 جامعة، تركيا 102 جامعة، المملكة المتحدة 100 جامعة، ألمانيا 74 جامعة، البرازيل 73 جامعة، إيران 72 جامعة، وكوريا الجنوبية 68 جامعة.

