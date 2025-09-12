206 من اعضاء برلمان اليابان يطالبون الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ثلاثة أعضاء البرلمان، من بينهم آبي توموكو من الحزب الديمقراطي الدستوري، حزب المعارضة الرئيسي، قدموا الرسالة الموقعة إلى إيوايا.

وعقب اجتماعه مع إيوايا، قال البرلماني تموموكو: “إسرائيل لا تنوي قبول وقف إطلاق النار، ولا يمكن تجاهل تجويع الأطفال”.

وأضاف: “نأخذ هذه القضية على محمل الجد نظرا لجمع هذا العدد الكبير من التوقيعات”.

ويضم البرلمان الوطني الياباني، المقسم إلى مجلس النواب ومجلس النواب الاستشاري، حاليا 713 نائبا.

وسبق أن أعلنت بعض الدول، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، عن خططها للاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 64 ألفا و718 قتيلا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

