  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٢٣ م

206 من اعضاء برلمان اليابان يطالبون الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

206 من اعضاء برلمان اليابان يطالبون الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

وقَّع 206 من أعضاء البرلمان الياباني رسالة مقدَّمة إلى وزير الخارجية تاكيشي إيوايا، تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ثلاثة أعضاء البرلمان، من بينهم آبي توموكو من الحزب الديمقراطي الدستوري، حزب المعارضة الرئيسي، قدموا الرسالة الموقعة إلى إيوايا.

وعقب اجتماعه مع إيوايا، قال البرلماني تموموكو: “إسرائيل لا تنوي قبول وقف إطلاق النار، ولا يمكن تجاهل تجويع الأطفال”.

وأضاف: “نأخذ هذه القضية على محمل الجد نظرا لجمع هذا العدد الكبير من التوقيعات”.

ويضم البرلمان الوطني الياباني، المقسم إلى مجلس النواب ومجلس النواب الاستشاري، حاليا 713 نائبا.

وسبق أن أعلنت بعض الدول، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، عن خططها للاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 64 ألفا و718 قتيلا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

/انتهى/

رمز الخبر 1962605

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات