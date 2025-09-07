السفير الصيني لدى إيران: بكين جعلت تطوير العلاقات مع طهران أولوية في سياستها الخارجية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "تشونغ باي وو"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى إيران، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد 7 سبتمبر/أيلول في سفارة بلاده بطهران: "أيها الصحفيون، أنتم مهتمون جدًا بالعلاقات الإيرانية الصينية وتطورها. أشكركم على جهودكم في التعريف بالبلدين. علمنا من تقارير وكالات الأنباء الإيرانية أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون تُعدّ من أبرز المواضيع في الآونة الأخيرة. في الأول من سبتمبر/أيلول، عُقدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وأودّ أن أُلخص نتائجها في أربع جمل: من حيث مواصفاتها، كانت هذه القمة أكبر قمة في شنغهاي، وقد استضاف الرئيس الصيني هذه القمة وقمة شنغهاي بلس، حيث تبادل الرئيس الإيراني الموقر، السيد بزشكيان، وقادة آخرون وجهات النظر حول التعاون.

وأشار السفير الصيني إلى أن هذه القمة كانت جلسة تخطيط تنموي عالية الجودة، وتابع: قدّم السيد شي جين بينغ خمس مبادرات والتزامات مهمة لمستقبل هذه المنظمة، مما أعطى مفهوم عصراً جديدًا لروح شنغهاي.

الصين وإيران ملتزمتان بتعددية أطراف حقيقية

أكد الدبلوماسي الصيني أن هذه الدورة من القمة تهدف إلى توجيه تقدم البشرية، وأشار إلى أن: مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحها الرئيس الصيني تدعو إلى التمسك بسيادة القانون الدولي، والتعددية، والبراغماتية، ونظام حوكمة عالمي أكثر عدالة. ندعو إلى المضي قدمًا نحو مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك. كانت هذه الدورة الأكثر إثمارًا في قمة شنغهاي، وحققت 8 نتائج مهمة، بما في ذلك البيان الختامي لقمة تيانجين واستراتيجية العشر سنوات لمنظمة شنغهاي للتعاون. قادت قمة تيانجين منظمة شنغهاي للتعاون إلى جولة جديدة من التعاون وديناميكية أكبر، وكانت نقطة تحول في تاريخها.

وأضاف السفير الصيني في طهران: "لقد كان إحياء ذكرى انتصار الحرب العالمية الثانية كلمة رئيسية في الأيام الأخيرة، حيث احتفلنا بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية، وكان رؤساء الدول، بمن فيهم الرئيس الإيراني، حاضرين، واستعرضنا التاريخ معًا". تُعدّ مقاومة الشعب الصيني لليابان جزءًا هامًا من الحرب العالمية، وقد قدّم الشعب الصيني إسهامًا كبيرًا في إرساء السلام العالمي بتضحياته، ويذكرنا التاريخ بأن مصير البشرية مترابط للقضاء على جذور الحرب. الصين وإيران دولتان محبتان للسلام، وتلتزمان بالتعددية الحقيقية. نشكر الرئيس بزشكيان على حضوره قمتي شنغهاي وتيانجين.

وأشار "تشونغ باي وو" إلى أنه خلال اللقاء الثنائي بين الرئيسين، ناقشا القضايا الثنائية، وتوصلا إلى نتائج مهمة، وتبادلا وجهات النظر حول مواصلة التعاون، مضيفًا: "كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عراقجي هذه الزيارة من الزيارات المهمة في تاريخ إيران المعاصر. وفي المستقبل، يتطلع الجانب الصيني إلى الحفاظ على توافق رئيسي البلدين".

اختُتم الاجتماع الثنائي بين رئيسي إيران والصين بتوافق آراء مهم

ردًا على سؤال حول لقاء رئيسي إيران والصين، واستغلال الرئيس الصيني "للشراكة الاستراتيجية" فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، وإمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، قال السفير الصيني: "كما ذكرتُ، انتهى الاجتماع الثنائي بين رئيسي البلدين بتوافق آراء مهم، وأعلن الرئيس الصيني أن الصين تُولي تطوير العلاقات مع إيران أولوية قصوى، وترغب في تطويرها في جميع المجالات. طرح الجانب الصيني مبادرة الحوكمة العالمية، وهو على استعداد لبناء نظام حوكمة أفضل وأكثر عدالة مع المجتمع الدولي والجانب الإيراني. هذه تصريحات مهمة تتضمن مجالات وتوجهات مهمة لتطوير العلاقات في المستقبل. في السنوات الأخيرة، أقامت الصين تعاونًا هامًا وطوّرت علاقات اقتصادية مع أطراف مهمة، بما في ذلك إيران، في إطار مبادرة الحزام والطريق، وقد أحرزت هذه المشاريع تقدمًا ملحوظًا، مما مهد الطريق لمزيد من التعاون. ويستمر البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق بجودة عالية، ملتزمًا بمبادئ التعاون المشترك، ملتزمًا بالمعايير العالية، ومساهمًا في تطوير معيشة الشعب. وفي المستقبل، فإن الجانب الصيني على استعداد لمواصلة هذا البناء مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الجانب الإيراني، بطريقة أكثر عملية.

القضية النووية الإيرانية تقف عند مفترق طرق بالغ الأهمية

ردًا على سؤال الصحفيين حول تأكيد الرئيس شي جين بينغ، خلال لقائه بالرئيس بزشكيان، على دعم بكين الراسخ لحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وحماية سيادتها الوطنية، قال زونغ بيوو: "القضية النووية الإيرانية تقف عند مفترق طرق بالغ الأهمية. لطالما أصر الجانب الصيني على ضرورة حل الأطراف لهذا النزاع سلميًا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتدعم بكين السلام والاستقرار الإقليميين والحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتعارض أيضًا الإكراه والعقوبات غير القانونية".

وأضاف: "تشير مواقف الجانب الصيني بوضوح إلى أن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي والهجوم العلني على المنشآت النووية الإيرانية قد أدخلا القضية النووية الإيرانية في أزمة وفاقما التوترات في المنطقة". لذلك، ينبغي على مجلس الأمن أن يلعب دورًا بنّاءً وأن يساعد الأطراف المعنية على بناء الثقة المتبادلة وتوفير الظروف المناسبة لبدء المفاوضات واستئنافها.

وقال السفير الصيني لدى إيران: كما لاحظتم، في إعلان تيانجين الصادر عن قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أداننا بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران، وأكدنا أيضًا على ضرورة منع العمليات العسكرية ضد المنشآت النووية في جميع الأوقات. وأكدنا مجددًا أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 بالغ الأهمية وملزم، ويجب تنفيذه تنفيذًا شاملًا وفقًا لأحكامه.

وأكد: إن الجانب الصيني، بصفته عضوًا دائمًا في مجلس الأمن ومشاركًا في خطة العمل الشاملة المشتركة، يواصل الحفاظ على موقف عادل، وسيواصل تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف للتوصل إلى توافق جماعي؛ توافق من شأنه أن يلعب دورًا بنّاءً في استعادة السلام في منطقة غرب آسيا وتعزيز التسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية.

وقال الدبلوماسي الصيني : "أعلن الآن أيضا أن الجانب الصيني في طهران ونيويورك وفيينا وجنيف ينسق ويتعاون بشكل وثيق مع الجانب الإيراني من أجل المضي قدما في التسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية".

تسعى الصين إلى إعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسارها الدبلوماسي

عقب المؤتمر الصحفي، صرّح السفير الصيني، تعليقًا على إجراءات الصين وروسيا لمنع تفعيل آلية الزناد، وتعاون الصين مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات، قائلاً: "نعتقد أن هذه القضية يجب أن تُحل سياسيًا ودبلوماسيًا وسلميًا. أي إجراء في مجلس الأمن يجب أن يُسهم في الحوار والتفاوض، لا أن يُخلق صراعات جديدة تُفاقم التوتر".

وأضاف: "يجب توضيح أن الإجراءات العسكرية لا تُحل هذه القضية، وأن هذه القضية يُمكن حلها من خلال الحوار والتفاوض. يواصل الجانب الصيني تمسكه بمواقفه العادلة، ويدعم السلام والتفاوض، ويعمل على إعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسارها الدبلوماسي".

نسعى مع الجانب الإيراني لتحقيق أهداف تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون

وتحدث السفير الصيني عن دور منظمة شنغهاي للتعاون ومبادرتها في مواجهة العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وأعضائها المستقلين، قائلاً: "إن مكافحة الأحادية من أهم سمات منظمة شنغهاي. وخلال هذه القمة، لاحظنا معارضة أطراف مختلفة بشدة للأحادية، وطرحت توصياتها بشأن التعددية. ومن أهم سمات مبادرة السيد بينغ التعددية الحقيقية".

وأضاف: "بعد تأسيس منظمة شنغهاي، نتمسك بروحها، كما أن مبادئها تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أي أنه يجب على الدول التخلي عن لعبة المحصلة الصفرية، وأصبحت هذه المنظمة منتدى للصداقة والتعاون المتبادل. ومع دخول القرن الحادي والعشرين، ازدادت التحديات الدولية، وتفاقمت القضايا الإقليمية الساخنة. كما تم ترسيخ جذور التعددية، وتدعم الصين وأعضاء شنغهاي التعددية، وتدعو إلى العدالة العالمية".

وتساءل الدبلوماسي الصيني: "كيف نتعامل مع الأحادية؟" سنتخذ إجراءات عملية لتنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية. وللجانب الإيراني رأي إيجابي في هذا الشأن. وتتوافق وجهات النظر بين الصين وإيران في هذا الصدد. ويسعى الجانبان الصيني والإيراني معًا لتحقيق أهداف تأسيس المنظمة. وتواصل روح شنغهاي تعزيز مسار تطوير منظمة شنغهاي للتعاون من خلال مستقبل مشترك وتنمية مشتركة.

