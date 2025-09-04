  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٦:٠٢ م

العميد نصير زاده: ايران تستطيع تعزيز قوتها من خلال التعاون مع الدول الصديقة

العميد نصير زاده: ايران تستطيع تعزيز قوتها من خلال التعاون مع الدول الصديقة

صرح وزير الدفاع: بإمكان إيران والصين تعزيز قوتهما من خلال التعاون مع الدول الصديقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير عزيز نصير زاده في مقابلة تلفزيونية حول العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية وختام قمة شنغهاي: "إن توقيت هذه القضية مع قمة شنغهاي بحد ذاته يحمل رسالة. لقد أظهرت الصين قوة كبيرة في هذه القمة وعرضت معدات متطورة للغاية، وهو ما أعتقد أنه كان خطوة مناسبة".

وأضاف: "لقد رأيتم قدراتهم الدفاعية، وبالمقارنة، يمكنكم رؤية مستواهم".

وأكد وزير الدفاع: "الحمد لله، لدينا أيضًا قدرات جيدة، لكن التعاون مع الدول الصديقة يمكن أن يعزز قوة كلا الجانبين".

رمز الخبر 1962354

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات