السيد عمار الحكيم وآية الله آملي لاريجاني يبحثان التطورات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، لقاءاته في طهران مع آية الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين العراق وإيران في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء أيضًا آخر التطورات الإقليمية وسبل تحقيق الاستقرار والأمن في الدول الإسلامية.

وفي إشارة إلى أهمية دور إيران في المنطقة، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي على مواصلة التعاون لمواجهة التهديدات الإقليمية، فضلاً عن الجهود المشتركة للدول الإسلامية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

