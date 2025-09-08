  1. الاقلیمیة
"الحكيم" و"عراقجي" يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي والالتزام بالاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية

التقى السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال زيارته الرسمية إلى طهران.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي هذا اللقاء، استعرض الجانبان آخر تطورات العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكانت القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين من بين المواضيع الأخرى التي ناقشها الحكيم وعراقجي.

وأشاد الحكيم بدفاع إيران ضد هجمات الكيان الصهيوني في حرب الـ 12 يومًا، وصرح بأن إيران هي بلا شك المنتصرة في هذه الحرب، وأن دول المنطقة والعالم قد أدركت اليوم قوة هذا البلد.

وواصل زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي التأكيد على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين بغداد وطهران لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما أكد الجانبان على استمرار التعاون الأمني والالتزام بالاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية.

