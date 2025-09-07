عراقجي والحكيم يؤكدان على استمرار التعاون الأمني بين ايران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، وأجرى محادثات مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال زيارته الرسمية إلى طهران.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان آخر تطورات العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكانت القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين من بين المواضيع الأخرى التي ناقشها الحكيم وعراقجي.

وأشاد الحكيم بدفاع إيران عن نفسها في وجه هجمات الكيان الصهيوني خلال حرب الاثني عشر يومًا، مؤكدًا أن إيران هي المنتصر بلا شك في هذه الحرب، وأن دول المنطقة والعالم أدركت اليوم قوة هذا البلد.

كما أكد زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين بغداد وطهران لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما أكد الجانبان على استمرار التعاون الأمني والالتزام بالاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية.