عراقجي: تعاليم النبي الاكرم (ص) تدعونا إلى نصرة المظلوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال السيد عباس عراقجي في مراسم إحياء ذكرى مولد نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم): "اجتمعنا الليلة بقلوب مليئة بالمحبة والاحترام لإحياء ذكرى مولد نبي الرحمة للعالمين. هذه الذكرى ليست مناسبة تاريخية فحسب، بل هي أيضًا فرصة للتأمل في الرسالة الخالدة التي حملها رسول الله للبشرية؛ رسالة اللطف والسلام والصداقة والإنسانية".



وأكد: أن إحياء ذكرى عام 1447 هـ، عامًا لإحياء الذكرى الـ 1500 لميلاد نبي الإسلام العظيم، قد أُقرّ بمبادرة من جمهورية إيران الإسلامية في يونيو/حزيران من هذا العام، خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وأضاف عراقجي: "تُجسّد هذه المناسبة وحدة المسلمين في العالم، القائمة على حبّهم ومحبّتهم لنبيّ الرحمة. لقد أكّد نبيّ الإسلام الكريم، الموصوف في القرآن الكريم بأنه "قدوة حسنة" و"رحمة للعالمين"، على الأخلاق النبيلة، ومحبة الإنسانية، والعدل، والتسامح، والتعايش السلمي.



وقال وزير الخارجية: "إنّ القرآن الكريم، الكتاب الإلهي الذي أنزل على النبيّ الكريم، دعوةٌ إلى الوحدة حول مواضع التشابه بين الأديان السماوية، والمودة بين البشر. وعندما يتعلق الأمر بتضامن المسلمين حول النبيّ الكريم، لا يُمكننا أن نتجاهل الشعب الفلسطينيّ وغزة المظلوم والأعزل، دون أن نحرّك ساكنًا لإنقاذهم؛ هذا الشعب الذي أصبح اليوم هدفًا لجرائم واعتداءات الكيان الصهيونيّ الواسعة، وأصبح ضحيةً للإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، والتطهير العرقيّ على يد الكيان الإسرائيليّ أمام أعين العالم".



وأكد: "بكلماته النيرة، المستمدة من كلام الوحي، لا يعتبر النبي الكريم من لا يهتم بشؤون المسلمين، ولا يسمع صوت المظلوم، ولا يناصره، مسلمًا". لقد دعانا إلى نصرة المظلوم ومواجهة الظلم. واليوم، تدعونا تعاليم نبي الرحمة إلى أن نكون في نصرة المظلومين، وأن ندافع عنهم، وأن لا نسكت على الأعداء والظالمين والمعتدين.