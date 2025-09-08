وزير الخارجية الايراني يتباحث مع نظيره المصري هاتفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، التطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي.

وفي هذا الاتصال، استعرض الطرفان التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وتوسع الكيان الصهيوني، بما في ذلك قتل وتشريد أهالي غزة قسرًا، وأكدا على ضرورة اتخاذ دول المنطقة والمجتمع الدولي إجراءات جادة لوقف هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المجرمين.

كما، نوقشت خلال الاتصال/ القضية النووية الإيرانية، وأهمية احترام حقوق جميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتم التأكيد على أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحملون مسؤولية واضحة في دفع الدبلوماسية ومنع تفاقم القضية النووية الإيرانية.

