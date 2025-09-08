  1. إيران
  2. المجتمع
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٣ م

الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقلّ أكثر من 7000 معتمر

الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقلّ أكثر من 7000 معتمر

مع انطلاق الجولة الثانية من رحلات العمرة، نقلت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما" أكثر من 7 آلاف معتمر من سبع محطات تابعة لها إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، خلال الفترة من 23 اغسطس وحتى نهاية 6 سبتمبر.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة للخطوط الجوية الإيرانية، فإن هذه العملية تتم كما هو مخطط لها من مطارات طهران، ومشهد، وتبريز، والأهواز، وبندر عباس، وزاهدان، وجرجان، ويتم تنفيذها بأربع رحلات ذهابًا وإيابًا يوميًا باستخدام طائرات إيرباص.

تم تنفيذ معظم الرحلات من مطار الإمام الخميني (ره) بواقع 16 رحلة نقلت 3664 حاجًا. كما تم نقل 916 حاجًا من مطار تبريز بأربع رحلات، والأهواز بثلاث رحلات وعلى متنها 687 حاجًا، وجرجان بثلاث رحلات وعلى متنها 687 حاجًا، وبندر عباس بثلاث رحلات وعلى متنها 687 حاجًا، وزاهدان بثلاث رحلات وعلى متنها 687 حاجًا في هذه العملية.

وفقًا للخطة، سيتم تنفيذ 4 رحلات يومية إلى المملكة العربية السعودية اعتبارًا من أواخر سبتمبر .

/انتهى/

رمز الخبر 1962469
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات