الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقلّ أكثر من 7000 معتمر

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة للخطوط الجوية الإيرانية، فإن هذه العملية تتم كما هو مخطط لها من مطارات طهران، ومشهد، وتبريز، والأهواز، وبندر عباس، وزاهدان، وجرجان، ويتم تنفيذها بأربع رحلات ذهابًا وإيابًا يوميًا باستخدام طائرات إيرباص.

تم تنفيذ معظم الرحلات من مطار الإمام الخميني (ره) بواقع 16 رحلة نقلت 3664 حاجًا. كما تم نقل 916 حاجًا من مطار تبريز بأربع رحلات، والأهواز بثلاث رحلات وعلى متنها 687 حاجًا، وجرجان بثلاث رحلات وعلى متنها 687 حاجًا، وبندر عباس بثلاث رحلات وعلى متنها 687 حاجًا، وزاهدان بثلاث رحلات وعلى متنها 687 حاجًا في هذه العملية.

وفقًا للخطة، سيتم تنفيذ 4 رحلات يومية إلى المملكة العربية السعودية اعتبارًا من أواخر سبتمبر .

