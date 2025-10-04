  1. إيران
  2. المجتمع
٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١:٣٣ م

٢٦ ألف معتمر ايراني يغادرون إلى أرض الوحي من ١٤ محطة

صرح المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية: منذ بدء عملية إرسال الحجاج والمعتمرين (23 اغسطس)، تم إرسال أكثر من ٢٦ ألف معتمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إشارة إلى استمرار المرحلة الثانية من عمليات العمرة، قالت منظمة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: تم حتى الآن إرسال المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية من 14 محطة طيران بما في ذلك مطارات الإمام الخميني (رض)، وجرجان، والأهواز، وزاهدان، وتبريز، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز، ومشهد، وكرمان، وساري، ويزد، وبيرجند، وأردبيل.

وأضاف: في المرحلة الثانية من الإرسال، يتم تنفيذ العمليات الجوية باستخدام أسطول إيرباص هما، كما تم التخطيط لطائرة دعم لاستقرار الرحلات.

وفي إشارة إلى الاتجاه المتزايد في عدد الرحلات، قال: في الأيام الأولى من الترحيل، كانت هناك رحلتان إلى المملكة العربية السعودية يوميًا، وقد زادت إلى أربع رحلات يومية منذ قبل 10 ايام.

