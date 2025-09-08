  1. إيران
إيران تتخذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

صرح المدعي العام الإيراني بأنه يجري الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى الإجراءات المتخذة لتوثيق جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، صرح المدعي العام حجة الإسلام والمسلمين "موحدي": بدأت إجراءات المدعي العام للبلاد فيما يتعلق بمتابعة وتوثيق جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة منذ الأيام الأولى بعد الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا.

وفي الوقت نفسه، طلب المدعي العام من المحافظات الـ 14 المشاركة في الحرب الإعلان عن توثيق جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة؛ وحتى الآن، قدمت 7 محافظات وعدد من المنظمات، مثل منظمة السجون ومنظمة الطاقة الذرية، هذه الوثائق إلى مكتب النائب العام، والذي سيقدمها بعد تلقيها وإجراء التحقيقات اللازمة إلى المكتب القانوني الرئاسي.

وأكد حجة الإسلام والمسلمين "موحدي": "يجري التحضير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الولايات المتحدة والنظام الصهيوني".

