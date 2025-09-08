رئيس السلطة القضائية: تم تحديد هوية المسؤولين عن انفجار ميناء الشهيد رجائي

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي إشارة إلى أبعاد الإجراءات القانونية والقضائية بشأن حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، أضاف رئيس السلطة القضائية: "كان الحادث مريرًا ومحزنًا للغاية، ولكن خلال الأشهر الأربعة الماضية، تم اتخاذ تدابير جيدة بشأن حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، وتم اتخاذ مبادرات وتدابير في مجالات مثل إدارة الأزمة الميدانية، وإعادة تنشيط ميناء الشهيد رجائي، وتشكيل وإدارة القضية القضائية، والخدمات لأسر المتوفين والمفقودين، وتعويض الأضرار الجسدية للمصابين، وتعويض الأضرار المالية للمركبات المؤمنة وغير المؤمنة، وتعويض الأضرار التي لحقت برجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين".

قدّم محسني إيجئي، مجددًا، تعازيه لأسر الضحايا في ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي، وقال: "لا شك أن أي عمل أو مساعدة لن تُواسي أسر الضحايا، ومن الضروري أن تتخذ الجهات والهيئات المعنية أقصى ما في وسعها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة والمؤسفة".

وأضاف رئيس السلطة القضائية: "وفقًا لواجبات الجهات المعنية، ومن خلال المتابعة والإدارة، تم صرف دية جميع الضحايا الـ 58 في هذا الحادث، وفي الوقت نفسه، تم إيداع دية 55 منهم في حسابات ذويهم، ويجري حاليًا صرف دية 3 آخرين بعد استلام الوثائق اللازمة". بالإضافة إلى صرف الدية، تم أيضًا صرف المساعدة لأسر الضحايا.

قال رئيس السلطة القضائية: "على الرغم من الإجراءات الإيجابية التي اتُخذت في إدارة القضية القضائية المتعلقة بانفجار ميناء الشهيد رجائي، لا يزال هناك عملٌ يتعين القيام به". بعد الحادث، تمت محاكمة العديد من الجهات والشخصيات الحقيقية والقانونية، وخضع عدد كبير من الأشخاص للتحقيق.

وأضاف محسني إيجئي: "وفقًا لتقرير الخبراء، أُدينت جهات وأفراد في هذا الصدد؛ وبالطبع، يجب أن تأخذ هذه القضية مجراها، ولكن إذا حُسمت، فسيتم التحقيق في خطأ المذنبين بالتأكيد، وسيتم أيضًا مجازاة المُقصرين إلى أقصى حد. يجب إطلاع الرأي العام على هذه القضايا بدقة، ومتابعتها بجدية حتى لا تطول".

وأضاف القاضي: "أرى من الضروري أن أُعرب عن تقديري وامتناني لجميع المسؤولين الإقليميين والوطنيين في مختلف القوات والجهات الذين لعبوا دورًا في الإدارة الميدانية، وإعادة تشغيل ميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزغان، وتشكيل وإدارة القضية القانونية ذات الصلة".

وأشاد رئيس السلطة القضائية بشكل خاص بالسلطات القضائية في محافظة هرمزجان ورئيس القضاء والمدعي العام في هذه المحافظة لجهودهم في التحقيقات القانونية والقضائية وإدارة حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي.

رئيس السلطة القضائية يؤكد على ملاحقة جرائم الكيان الصهيوني

في جانب آخر من كلمته في اجتماع اليوم، أكد رئيس السلطة القضائية على الملاحقة القانونية والقضائية لجرائم الكيان الصهيوني، قائلاً: لا بد من محاكمة مجرمي الكيان الصهيوني على جرائمهم التي ارتكبوها في بلادنا وغزة وغيرها، ولن نغفل عن الملاحقة القضائية والقضائية لجرائم الكيان الصهيوني في بيئتها الداخلية والخارجية، ولن نسمح بنسيان هذه الجرائم بالتقادم.

في الجزء الثاني من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، أشار حجة الإسلام والمسلمين "محمد موحدي آزاد"، المدعي العام للبلاد، إلى الإجراءات المتخذة لتوثيق جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في عدوان الـ 12 يومًا المفروض، قائلاً: بدأت إجراءات المدعي العام للبلاد فيما يتعلق بمتابعة وتوثيق جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة منذ الأيام الأولى لحرب الـ 12 يومًا المفروضة؛ وفي الوقت نفسه، طلب المدعي العام للبلاد من المحافظات الـ 14 التي تعرضت للاعتداء في الحرب الإعلان عن توثيق جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة؛ وحتى الآن، قدمت سبع محافظات وعدد من المنظمات مثل منظمة السجون ومنظمة الطاقة الذرية هذه الوثائق إلى المدعي العام للبلاد، والتي سيتم إتاحتها للمكتب القانوني لرئيس الجمهورية بعد تلقي وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأوضح النائب العام للبلاد أن الاستعدادات جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقال: "كما تقدمت بعض المؤسسات بشكاوى ضد الولايات المتحدة لإشرافها على الحرب المفروضة عليها لمدة 12 يوما، وقد تم إحالة هذه الشكاوى إلى النيابة العامة في طهران، حيث تقوم السلطة القضائية حاليا بالتحقيق فيها".

