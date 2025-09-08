بحضور الرئيس الايراني.. انعقاد قمة البريكس الافتراضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُعقد قمة استثنائية لقادة البريكس عبر الفيديو، بمبادرة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

ووفقًا لهذا التقرير، يحضر الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان القمة.

تجدر الإشارة إلى أن قادة البريكس سيتبادلون وجهات النظر حول التحديات التي تواجه النظام العالمي متعدد الأقطاب، بالإضافة إلى الرد المشترك للتحالف على إجراءات التعريفات الجمركية والعقوبات الأمريكية.

وكانت قمة قادة مجموعة البريكس، التي استمرت يومين، قد انطلقت في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 14 يوليو/تموز 2025، بمشاركة رؤساء ووزراء خارجية الدول الأعضاء، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية.