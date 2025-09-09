انتهاء صياغة مشروع قرار مجلس الأمن لرفع العقوبات عن إيران بشکل دائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، وضعت كوريا الجنوبية اللمسات الأخيرة على مشروع قرار من شأنه رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن دبلوماسيين قالوا إنه لم يُحدد موعد التصويت عليه بعد.

هذا وبدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 20 أغسطس/آب عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي.

بموجب هذه العملية، المعروفة باسم "سناب باك"، أمام المجلس الآن حتى أواخر سبتمبر/أيلول للتصويت على قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، وهو ما يتطلب موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا.

