غريب آبادي: عودة العقوبات خلال رئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن سيشوه مصداقيتها الدولية

وأفادة وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على شبكة X بشأن اجتماعات منفصلة مع سفراء كوريا الجنوبية ودول الشمال الأوروبي (النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك) والمدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية: "التقيت أمس واليوم على حدة مع سفير كوريا الجنوبية والمدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية وسفراء دول الشمال الأوروبي (النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك).

في لقاءٍ مع السيد كيم جون بيو، سفير كوريا الجنوبية لدى إيران، هنأتُ كوريا الجنوبية بعيدها الوطني وتوليها رئاسة مجلس الأمن الدولي، وطُلب من الحكومة الكورية الجنوبية أن تُقدّم نفسها كحكومة مسؤولة تدافع عن الحق والحقوق، في ظلّ الإجراءات غير المشروعة التي اتخذتها ثلاث حكومات أوروبية لتفعيل آلية "سناب باك". وشُدّد على أن إعادة فرض العقوبات خلال رئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن الدولي ستُلحق ضررًا بالغًا بصورة البلاد على الساحة الدولية.

كما شددتُ في لقاءٍ مع السيد غريغوري لوكيانيتسيف، المدير العام للتعاون متعدد الأطراف من أجل حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، الذي زار طهران للمشاركة في الجولة العاشرة من محادثات حقوق الإنسان بين البلدين، على وجود إمكانيات وفرص عديدة لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والدولي، لا سيما في المحافل الدولية، بشأن قضايا حقوق الإنسان. وانتقدتُ الاستخدام النفعي والمعايير المزدوجة للغرب في مجال حقوق الإنسان، وتقرر مواصلة المبادرات والأنشطة المشتركة في هذا المجال.

"خلال الاجتماع مع سفراء دول الشمال الأوروبي، تحدثنا بشكل رئيسي عن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث في بدء عملية إعادة فرض العقوبات، وضرورة الاهتمام بالدبلوماسية وتجنب الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها هذه الدول الثلاث".