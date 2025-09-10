  1. إيران
الصينيون يرغبون بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في خراسان الرضوية

اعلن مساعد محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) لشؤون تنسيق الشؤون الاقتصادية رضا جمشيدي اليوم الاربعاء ان الصينيين ابدوا حرصهم على الاستثمار في بناء ألواح الطاقة الشمسية وسائر قطاعات الطاقات المتجددة في المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جمشيدي ان وفدا صينيا زار الاسبوع الماضي خراسان الرضوية واعرب عن رغبته للاستثمار في قطاعات الفولاذ والنحاس وبناء مصنع لانتاج الالواح الشمسية والطاقات المتحددة الاخرى.

واضاف في تصريح صحفي ان محافظ خراسان الرضوية اعرب خلال لقائه الوفد الصيني عن حرص محافظته على ان يستثمر الصينيون في مجال قطار مشهد – طهران السريع ونقل الغاز "الحامض" من تركمانستان الى خراسان الرضوية.

وتابع انه تقرر اعداد مسودة لمذكرة تفاهم مشتركة بين ايران وتلك الشركة الصينية عن طريق وزارة الخارجية.

