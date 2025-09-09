البرلمان يوافق على تعديل مشروع قانون تنظيم المسيرات المدنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء (9 سبتمبر/أيلول) في القاعة العلنية بمجلس الشورى الإسلامي، وخلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الطائرات المدنية المُسيّرة عن بُعد (الطائرات المُسيّرة)، المُعاد من مجلس صيانة الدستور، وافق النواب على تعديل مواد هذا القانون بما يتوافق مع رأي مجلس صيانة الدستور.

