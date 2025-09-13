خلال إجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة..ايران تؤكد عزمها على تطوير الطاقة النظيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم انعقاد الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يومي 11 و12 أيلول/سبتمبر 2025 في أبوظبي.

وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 400 شخصية من 169 دولة عضو، حيث ناقشوا قضايا أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، والاستراتيجيات العالمية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماع عزم بلاده على تطوير الطاقة النظيفة، مشيراً إلى الخطوات العملية التي اتخذتها إيران، ومنها زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية والرياح، وتنفيذ مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعين المنزلي والصناعي، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل دليلاً عملياً على التزام إيران بتحقيق انتقال مستدام في مجال الطاقة.

وجدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انضمت، ولأول مرة منذ تأسيس الوكالة، إلى عضوية مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة .

وتعكس هذه العضوية المكانة المتنامية لإيران في مجال التعاون الدولي حول الطاقة النظيفة، كما تؤكد على الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الاستفادة من الموارد المتجددة.

/انتهى/