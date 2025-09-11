رئيس الجمهورية: الاقتصاد والتنمية بالبلاد لا يجب ان يعتمدا على النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس ان اقتصاد البلاد وتنميتها لا يجب أن يعتمدا على مبيعات النفط وحدها، بل ان عرفنا قدراتنا وطاقاتنا، فبوسعنا انجاز اعمال ضخمة للغاية.

واضاف الرئيس بزشكيان الذي وصل صباح اليوم الى مدينة اردبيل (شمال غرب) في جلسة امام المستثمرين ورجال الاعمال بمحافظة اردبيل ان المستثمرين والمنتجين يضطلعون بدور مهم في تنمية البلاد وتقدمها مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون في هذا المجال.

واضاف اننا منحنا المحافظين صلاحيات ليتخذوا القرارات، وتم تشكيل مجموعات عمل تضم النخبة والاساتذة والمنتجين، ونؤمن أن بامكانكم القيام باعمال كبيرة في المحافظات.

