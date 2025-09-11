افتتاح مصنع الأمصال في أردبيل برعاية رئيس الجمهورية

وأفاد مراسل وكالة مهر صباح الخميس، بافتتاح المرحلة الأولى من مصنع الأمصال في محافظة أردبيل، باستثمارات بلغت 3.5 تريليون تومان، ووفرت فرص عمل مباشرة لـ 500 شخص، بحضور الرئيس وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وسيُضاف هذا المجمع إلى دورة الإنتاج الوطنية في المرحلة الثانية بنهاية العام، بإنتاج 28 دواءً للمستشفيات، بالإضافة إلى منتجات نادرة ضمن الشبكة الطبية في البلاد.

كما تم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم حول عدد من المشاريع الاقتصادية والزراعية الكبرى في المحافظة، بما في ذلك إنشاء مزرعة ألبان بسعة 2200 رأس في مقاطعة جيرمي باستثمارات قدرها 1.4 تريليون تومان وتوفر فرص عمل لـ 100 شخص، فضلاً عن إنشاء بيت زجاجي بمساحة 346 هكتارًا في مقاطعة بارساباد باستثمارات قدرها 21 تريليون تومان وتوفر فرص عمل لـ 160 شخصًا.

/انتهى/