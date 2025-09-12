الرئيس الايراني سيحضر القمة الطارئة في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى قطر لحضور القمة الطارئة لقادة الدول الإسلامية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، المزمع عقدها في الدوحة لإدانة جرائم الكيان الصهيوني.

/انتهى/