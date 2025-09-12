  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١:٣٤ م

الرئيس الايراني سيحضر القمة الطارئة في الدوحة

الرئيس الايراني سيحضر القمة الطارئة في الدوحة

سيحضر الرئيس الايراني القمة المقبلة لقادة الدول الإسلامية والعربية، المزمع عقدها في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى قطر لحضور القمة الطارئة لقادة الدول الإسلامية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، المزمع عقدها في الدوحة لإدانة جرائم الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1962589

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات