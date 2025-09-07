رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يقرر الاستقالة من منصبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الهيئة أن القرار يأتي في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لإيشيبا داخل حزبه الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد خسارته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في يوليو الماضي.

ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، كان إيشيبا قد تولى منصبه في أكتوبر الماضي، متعهدا بمواجهة التضخم والعمل على إصلاح الحزب، الذي تورط في سلسلة من فضائح التمويل السياسي.

وأوضحت أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه إيشيبا، فقد إلى جانب شريكه في الائتلاف الحاكم "كوميتو"، أغلبيته في انتخابات مجلس النواب، كما أخفق الائتلاف مجددا في تحقيق الأغلبية داخل مجلس الشيوخ في يوليو الماضي.

وأشارت إلى أنه مع تنامي الدعوات المطالبة بتحمل، شيغيزو إيشيبا، مسؤولية نتائج الانتخابات، كان من المتوقع أن يقرر الحزب الليبرالي الديمقراطي، غدا الاثنين، ما إذا كان سيجري انتخابات استثنائية لاختيار زعيم جديد.

