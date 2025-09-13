اللجنة الاقتصادية المشتركة ومؤتمر التجارة الإيراني الباكستاني سيُعقدان في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السفير الباكستاني لدى طهران، محمد مدثر تيبو، بأن وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان سيقوم بزيارة رسمية إلى طهران غدًا (الأحد)، وستُعقد خلالها الدورة الثانية والعشرون للجنة المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانة صادق ستترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة، بينما سيرأس وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان الاجتماع.

وصرح السفير الباكستاني بأن المؤتمر التجاري بين البلدين سيُعقد بحضور 100 ناشط اقتصادي ورؤساء غرف التجارة وشركات الاستثمار في البلدين.

وأكد أن جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والعلاقات الحدودية والنقل والاتصالات الشعبية والطاقة قد نوقشت بالتفصيل في اجتماعات اللجنة المشتركة ومؤتمر الأعمال، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقيات إيجابية بين كبار المسؤولين من إيران وباكستان.

وبالنظر إلى الاتفاق الأخير بين قادة إيران وباكستان خلال الزيارة الأخيرة لرئيس بلادنا الدكتور مسعود بزشكيان إلى إسلام آباد لزيادة حجم التجارة المشتركة إلى 10 مليارات دولار، فإن عقد لجنة اقتصادية مشتركة سيساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.

ومن بين البرامج الأخرى لوزير التجارة الباكستاني في طهران لقاء كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية، بمن فيهم النائب الأول للرئيس.

وانعقد الاجتماع الحادي والعشرون للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان في أغسطس 2022، واستضافته إسلام آباد.

/انتهى/