بكين: العلاقات مع إيران أولوية دائمة في السياسة الخارجية الصينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "لقد اجتازت العلاقات الصينية الإيرانية اختبار التغيرات العالمية بنجاح، وحافظت على نمو مستقر وصحي".

كما صرّحت بأنّ الصين مستعدة للعمل مع إيران لتعزيز الصداقة وتعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرًة إلى أنّ بكين ستواصل دعم العدالة وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط والسعي لإيجاد حلٍّ للقضية النووية الإيرانية يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف.

وانطلقت قمة منظمة شنغهاي للتعاون يوم الاحد في تيانجين؛ كما شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمتي منظمة شنغهاي للتعاون و"شنغهاي بلس"، اللتين عُقدتا بحضور مسؤولين وقادة من أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو رسمي في منظمة شنغهاي للتعاون منذ 4 اعوام. والأعضاء الدائمون الآخرون في المنظمة هم الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا. كما ان منغوليا عضو بصفة مراقب، بالإضافة إلى شركاء الحوار في المنظمة وهم أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والكويت وجزر المالديف وميانمار والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

