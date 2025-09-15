إيران وباكستان لديهما أهداف مشتركة في سبيل تعزيز السلام والازدهار في المنطقة والعالم الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "جام كمال خان" اليوم الاثنين في مراسم افتتاح الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وباكستان إنه لشرف عظيم أن أكون حاضرا في هذا الاجتماع المهم نيابة عن حكومة وشعب باكستان، وأنني أنقل تحيات شعب باكستان إلى ایران حکومة وشعبا.

وأكد عمق العلاقات بين البلدين، وأضاف أن إيران وباكستان ليسا جارتين مسلمتين فحسب، بل لديهما أيضا قواسم مشتركة أساسية في الثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصير، ومستقبلهما مرتبط ببعضهما البعض.

و قال إن باكستان حكومة و شعبا تقف إلى جانب الشعب الإيراني و تريد تشكيل مستقبل مشترك قائم على الرخاء والأمن والتنمية.

وأشار وزير التجارة الباكستاني إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وقال: يقف شعبا البلدين صفا واحدا في مواجهة اعتداءات الكيان المحتل للقدس، وهذا التضامن متجذر في قرون من العلاقات التاريخية والشعبية.

وأضاف أن العلاقات بين شعبي البلدين تاريخية وعميقة، وتتجاوز مستوى الحكومات، وقد أوجد التقارب الثقافي والديني بينهما رابطًا لا ينفصم.

وأشار "جام كمال خان" إلى القدرات الاقتصادية العالية لإيران وباكستان، مؤكدا أن التجارة الثنائية لا تزال بعيدة كل البعد عن القدرات الحقيقية للبلدين؛ وفي هذا الإطار، يعد دور اللجان المتخصصة وغرف التجارة واللجنة المشتركة في زيادة حجم التبادلات محوريا وحاسما.

كما أكد أهمية تطوير الأسواق الحدودية، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وتربية الحيوانات والزراعة، مضيفا أن باكستان تتمتع بخبرات قيمة في مجال الري والتقنيات الزراعية الحديثة، ويمكنها تقديمها لإيران.

وأشار وزير التجارة الباكستاني إلى القدرات الهائلة التي يتمتع بها البلدان في قطاع الطاقة، قائلا: يمكن لطاقة الشمس والرياح أن تشكلا أساسا لشراكة متينة لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة.

واعتبر قطاع النقل أحد أهم مجالات التعاون، مضيفا: يمكن لتطوير شبكة النقل أن يحول إيران إلى بوابة لجنوب آسيا والشرق الأوسط، وأن يُعزز الدور الإقليمي للبلدين نظرا للقدرات المتاحة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والبحر.

وأشار "جام كمال خان" إلى أهمية تطوير التقنيات الجديدة والابتكار والاقتصاد الرقمي، وقال إن إنشاء مراكز الابتكار لن يُسهم في توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي فحسب، بل سيعزز أيضا القدرة التنافسية الدولية للبلدين.

واعتبر التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والرياضة والشؤون الثقافية والاجتماعية أولوية.

وقال إن النمو السكاني والتحديات الإقلیمیة عرضا كلا البلدين لتهديدات مشتركة؛ ومن هذا المنطلق إن التعاون في إدارة الموارد المائية والمرونة الصحية والطب والصحة، يمكن أن يكون فعالا للغاية.

وأشار وزير التجارة والصناعة الباكستاني إلى الرؤية المشتركة للبلدين في مجال العلاقات العالمية، وقال: إن إيران وباكستان لديهما أهداف مشتركة في سبيل تعزيز السلام والازدهار والرخاء والأمن في المنطقة والعالم الإسلامي.

وأعرب عن أمله في أن يُفضي هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتحقيق آفاق جديدة في العلاقات الثنائية من خلال اتخاذ قرارات ملموسة وبناءة.

وأکد أن الشعب الباكستاني يقف إلى جانب الشعب الإيراني ويدافع عن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد عدوان الکیان الصهيوني.

/انتهی/