إيران وباكستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير التجارة الباكستاني "جام كمال خان" : لقد توصلنا إلى اتفاق وتفاهم مع إيران في جميع المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك؛ كما اعلن عن التحضير لعقد الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن بهدف متابعة هذه الاتفاقات.

وادلى ان "كمال خان" بهذا التصريح في ختام أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الثلاثاء، مردفا "لقد عقدنا في هذه الزيارة العديد من الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم وزيرة الطرق وبناء المدن، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة، ووزير الجهاد الزراعي، والنائب الأول للرئيس الإيراني".

وأضاف : إلى جانب المحادثات والتفاهمات الثنائية، انضمت إلينا 50 شركة باكستانية على هامش نشاطات اللجنة المشتركة، وعقدت اجتماعات عمل مع نظيراتها الإيرانية.

كما أشار وزير التجارة والصناعة الباكستاني إلى، أن "هذه لم تكن لتتحقق لولا دعم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشکیان".