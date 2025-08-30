تشغيل مشروعين بتروكيماويين باستثمار 477 مليون دولار في بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح رسول رستمي المشاريع الاقتصادية المهمة في محافظة بوشهر، قائلاً: تشمل المشاريع الاقتصادية في هذه المحافظة مجالات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والصناعات البحرية، والزراعة، وتربية الأحياء المائية، والثروة الحيوانية والدواجن، والصناعات الغذائية، والسياحة، ويُعتبر بعضها مشاريع وطنية رائدة.

وأضاف: إن مشروع كيميا دالاهو للبتروكيماويات باستثمارات 27 مليون دولار، ومشروع أبادانا للبتروكيماويات باستثمارات 450 مليون دولار، وتطوير محطات الطاقة الشمسية في مقاطعتي دشتي وتنجيستان، ومشاريع بناء السفن وتطوير منصات النفط، وتربية الأسماك في البحر، وبناء أكبر مخزن تبريد مائي، وإطلاق أكبر وحدة لمعالجة وتعبئة التمور، من بين أهم المشاريع التي تم تشغيلها خلال الأسبوع الحكومي.

كما أشار نائب منسق الشؤون الاقتصادية لمحافظ بوشهر إلى تشغيل المسلخ الصناعي الكبير في بوشهر، وتدشين وحدة إنتاج أخف وزنًا في منطقة بوشهر الخاصة، وبدء تشغيل مجمع إنتاج الأغذية والخبز الصناعي في عسلوية، وافتتاح مراكز سياحية وإيواء في مختلف مدن المحافظة، كمشاريع مهمة أخرى.

وأكد رستمي: "تتمثل سياسة الحكومة الرابعة عشرة في التركيز على خلق فرص عمل مستدامة وصناعية، ويتم تنفيذ مشاريع الحكومة الأسبوعية بهدف استكمال سلاسل القيمة في مختلف القطاعات، وبمشاركة فعّالة من القطاع الخاص، بما يمهد الطريق نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في محافظة بوشهر".

/انتهى/