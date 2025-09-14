  1. الدولية
  2. أوروبا
١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ ص

سفن أسطول الصمود تغادر جنوب إيطاليا باتجاه قطاع غزة

غادرت عدد من السفن التابعة لأسطول "صمود" جنوب إيطاليا متوجهة إلى قطاع غزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة المسيرة، أعلن منظمو أسطول الصمود الدولي عن انطلاق 18 سفينة من ميناء كاتانيا جنوب إيطاليا باتجاه قطاع غزة.

كما أكدوا أن سفناً من تونس واليونان من المقرر أن تتجه اليوم إلى قطاع غزة وتنضم إلى السفن المذكورة في المياه الدولية.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أن أسطول الصمود يُعد أكبر جهد بحري عالمي لكسر حصار قطاع غزة، وأن طواقم هذه السفن تعمل على تحييد العمل غير القانوني للكيان الصهيوني في حصار قطاع غزة.

وكان قد أُعلن سابقاً أن عدد السفن المغربية التي ستغادر تونس هو 23 سفينة ستتمركز في مينائي سيدي بوسعيد وقمرات، وأن السفن الأوروبية ستصل تدريجياً إلى ميناء بنزرت في الأيام المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1962651
یاسر المصری

سمات

