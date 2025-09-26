"أسطول الصمود" العالمي يستعد للانطلاق من اليونان إلى غزة.. وسيصل الأسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يستخدم "أسطول الصمود" العالمي نحو 50 قارباً مدنياً في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، وهي مبادرة تعارضها "إسرائيل" بشدة، وهددت بأنها ستستخدم أي وسيلة لمنع وصول القوارب.

ويضم الأسطول العديد من المحامين والبرلمانيين والناشطين، بمن فيهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري، على أن يصل مطلع الأسبوع المقبل.

وأثار مروره عبر البحر المتوسط توتراً دولياً، وخصوصاً بعدما قال إنه تعرض لهجوم بطائرات مسيرة هذا الأسبوع، حمل مسؤوليته لـ"إسرائيل".

ولم ينتج من الهجوم أي إصابات، لكن إيطاليا وإسبانيا أرسلتا سفناً تابعة للبحرية لتقديم المساعدة لمواطنيهما وللمواطنين الأوروبيين الآخرين على متن الأسطول.

وأكدت اليونان أنها ستضمن الإبحار الآمن للأسطول قبالة سواحلها، لكن انطلاق الأسطول اليوم سيعيده إلى المياه الدولية في شرق البحر المتوسط.

وفي هذا السياق، اقترحت إيطاليا حلاً وسطاً يقضي بتسليم المساعدات في قبرص، على أن تتولى البطريركية اللاتينية في القدس التابعة للكنيسة الكاثوليكية توزيعها داخل غزة، وهو ما رحبت به "إسرائيل" ورفضه الأسطول.

وبعثت وزارة الخارجية الإيطالية رسالة إلى الإيطاليين المشاركين في الأسطول تحذرهم فيها من مواصلة المهمة، وتعرض عليهم المساعدة في إعادتهم إلى الوطن إذا اختاروا النزول في اليونان.

وقالت إن القطعة البحرية التي أرسلتها لن تتدخل إلا للإنقاذ البحري أو العمليات الإنسانية، ولن تشارك "تحت أي ظرف من الظروف" في مناورات عسكرية دفاعية أو هجومية ضد أي شخص.

وأوضحت الوزارة للناشطين أن "كل من يواصل المهمة يتحمل المخاطر ويكون مسؤولاً عنها شخصياً".

ويوم أمس، أكدت إدارة "أسطول الصمود" أن عدة حكومات حذّرت مواطنيها المشاركين في الأسطول من "هجوم إسرائيلي وشيك".

