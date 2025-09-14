  1. الاقلیمیة
سوريا: توغل إسرائيلي في قريتي صيصون وسرية جملة بريف درعا

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في قريتي صيصون وسرية جملة بريف درعا الغربي، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المصادر أنّ الرتل العسكري الإسرائيلي توزّع على مجموعتين، حيث تمركزت 12 آلية وسط قرية صيصون، فيما بقيت 6 آليات في قرية سرية جملة على حافة الوادي.

وباشرت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة في صيصون، وانتشر عناصرها بين المنازل تحت ذريعة البحث عن السلاح، وفقاً لما أوردته شبكة "درعا 24" السورية.

وتشهد الأراضي السورية، ولا سيما محافظة درعا، تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً خلال الأشهر الأخيرة، عبر غارات جوية وتوغّلات برية متكرّرة، في خرق واضح للسيادة السورية.

