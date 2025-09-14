  1. الاقلیمیة
اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يبدأ فی العاصمة القطرية

بدأ اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الدوحة بحضور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، لبحث قضية العدوان العسكري الصهيوني على قطر.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وقبل دقائق، بدأ اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الدوحة بحضور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، لبحث قضية العدوان العسكري الصهيوني على قطر.

وقد غادر السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح اليوم الأحد، متوجهًا إلى الدوحة، عاصمة قطر، لحضور الاجتماع الذي عقد تمهيداً لقمة رؤساء الدول الأعضاء يوم الاثنين.والذي سيشارك به الدكتور مسعود بزشكيان ، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في نيابةً عن إيران.

يُعقد هذا الاجتماع الطارئ بناءً على طلب قطر لبحث العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على هذا البلد.

