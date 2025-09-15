الرئيس الايراني يغادر طهران متوجهاً إلى الدوحة + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان غادر مطار مهر آباد متوجهاً إلى الدوحة، قطر، قبل دقائق.

وتوجه الرئيس إلى الدوحة لحضور اجتماع استثنائي لتعاون الدول الإسلامية، من المقرر عقده في هذا البلد، بشأن عدوان الكيان الصهيوني على قطر.

/انتهى/