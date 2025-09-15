  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٥١ ص

الرئيس الايراني يغادر طهران متوجهاً إلى الدوحة + فيديو

الرئيس الايراني يغادر طهران متوجهاً إلى الدوحة + فيديو

غادر الرئيس الايراني مطار مهر آباد بطهران متوجهاً إلى الدوحة، قطر، قبل دقائق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان غادر مطار مهر آباد متوجهاً إلى الدوحة، قطر، قبل دقائق.

وتوجه الرئيس إلى الدوحة لحضور اجتماع استثنائي لتعاون الدول الإسلامية، من المقرر عقده في هذا البلد، بشأن عدوان الكيان الصهيوني على قطر.

