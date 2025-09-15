عراقجي: إيران تقف إلى جانب قطر والمسلمين في مواجهة التهديدات الإقليمية

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى الدوحة، قطر، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والإسلاميين، في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X: "أتواجد في الدوحة حاملاً رسالة واضحة من الشعب الإيراني؛ وهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب قطر، بل إلى جانب جميع الإخوة والأخوات المسلمين، لا سيما في مواجهة الآفة التي تهدد المنطقة بأسرها".

انطلق اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلب قطر، يوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمعالجة قضية العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على قطر.

