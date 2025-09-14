  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٥ م

عراقجي يلتقي نظيره اللبناني في الدوحة

التقى وزير الخارجية الايراني، خلال زيارته للدوحة، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والإسلاميين، وزير خارجية لبنان وأجرى محادثات معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى الدوحة، قطر للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والإسلاميين، وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي وأجرى محادثات مساء الأحد في استمرار للمشاورات الثنائية على هامش الاجتماع.

في هذا الاجتماع، ناقش الوزيران وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية الإيرانية اللبنانية.

كما ناقش الوزيران التطورات الإقليمية، وخاصة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم، بالإضافة إلى عدوان النظام المستمر على لبنان ودول أخرى في المنطقة.

