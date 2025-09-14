عراقجي يلتقي نظيره اللبناني في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى الدوحة، قطر للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والإسلاميين، وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي وأجرى محادثات مساء الأحد في استمرار للمشاورات الثنائية على هامش الاجتماع.

في هذا الاجتماع، ناقش الوزيران وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية الإيرانية اللبنانية.

كما ناقش الوزيران التطورات الإقليمية، وخاصة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم، بالإضافة إلى عدوان النظام المستمر على لبنان ودول أخرى في المنطقة.