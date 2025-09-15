بزشكيان: على الدول الإسلامية حفظ وحدتها وقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية قال قبل مغادرته إلى قطر لحضور القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية: يأتي هذا اللقاء بدعوة من أمير دولة قطر، وسيتناول قضية العدوان السافر من قبل الكيان الصهيوني والذي جاء رغم كل القوانين الدولية.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار لنفسه، وقد هاجم العديد من الدول الإسلامية، بما في ذلك قطر ولبنان والعراق وإيران واليمن، ويفعل ما يريد، وللأسف فإن هذه الإجراءات تحظى بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضًا.

وفيما يتعلق بغزة قال بزشكيان: هذا الكيان يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة، ويحكم على النساء والأطفال وكبار السن بالموت، ومن المؤسف أن أميركا تبرر هذه الأفعال من خلال دعم وإمداد نظام الفصل العنصري الصهيوني.

وأضاف رئيس الجمهورية: على الدول الإسلامية أن تتحد، وتقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. إذا اتحد المسلمون، فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على غزو بلداننا وانتهاك جميع القوانين الدولية.

