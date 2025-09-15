كوريا الشمالية ترد على واشنطن: موقفنا كدولة تمتلك الأسلحة النووية لا رجعة فيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أنّ البعثة الدائمة لبيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة أكّدت أنّ "موقف البلاد كدولة حائزة للأسلحة النووية لا رجعة فيه"، مستنكرة المزاعم الأميركية "التي عفا عليها الزمن" لنزع السلاح النووي.

وفي حين انتقدت كوريا الشمالية مساعي الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي ووصفتها بأنها "عمل استفزازي" للتدخّل في شؤونها الداخلية، دافعت عن أسلحتها النووية باعتبارها "خياراً حتمياً" للدفاع عن البلاد ضدّ التهديدات النووية الأميركية.

وفي وقتٍ سابق، حذّرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، من أنّ المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد تؤدّي إلى تداعيات سلبية على البلدان الـ3.

وقالت في بيان رسمي إنّ "التفاخر بالقوة في المكان الخطأ ستجلب لهم عواقب وخيمة بالتأكيد"، في إشارة إلى تدريبات العمليات النووية "الصولجان الحديدي" والتدريبات العسكرية المشتركة متعدّدة المجالات "حافة الحرية"، المقرّرة خلال الأيام المقبلة في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها، وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية.

/انتهى/