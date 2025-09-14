كوريا الشمالية تحذر واشنطن: التفاخر بالقوة في المكان الخطأ سيجلب عواقب وخيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت كيم جونغ اون في بيان رسمي إنّ "التفاخر بالقوة في المكان الخطأ ستجلب لهم عواقب وخيمة بالتأكيد"، في إشارة إلى تدريبات العمليات النووية "الصولجان الحديدي" والتدريبات العسكرية المشتركة متعدّدة المجالات "حافة الحرية"، المقرّرة خلال الأيام المقبلة في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها، وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية.

وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أنّ التدريبات السنوية "حافة الحرية" ستبدأ يوم الاثنين 15 أيلول/سبتمبر لتعزيز القدرات العملياتية الجوية والبحرية والإلكترونية ضدّ "التهديدات النووية والصاروخية" لكوريا الشمالية.

كما تخطّط سيؤول وواشنطن لإجراء مناورات "الصولجان الحديدي"، وهي محاكاة لدمج القدرات التقليدية والنووية.

وتؤكّد بيونغ يانغ أنّ هذه المناورات تمثّل تهديداً وغزواً محتملاً، في حين تصفها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "دفاعية بحتة"، على حدّ تعبيرها.

