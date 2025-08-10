  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:١٤ م

كوريا الشمالية تبدأ تفكيك مكبرات الصوت الدعائية على الحدود مع كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تبدأ تفكيك مكبرات الصوت الدعائية على الحدود مع كوريا الجنوبية

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأحد، إنّ كوريا الشمالية بدأت بتفكيك بعض مكبرات الصوت المخصصة لبث الدعاية ضد كوريا الجنوبية على الحدود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصد هذه التحركات في أجزاء من خط المواجهة، مع استمرار التحقق من مدى تعميمها على المناطق الأخرى، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وجاء هذا الإجراء، بعد أيام من انتهاء كوريا الجنوبية من إزالة مكبراتها الصوتية، في إطار جهود رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ لخفض التوتر بين البلدين.

وكانت سيؤول قد أوقفت البث الدعائي وأزالت مكبرات الصوت يوم الثلاثاء الماضي، بعد إعادة استخدامها العام الماضي خلال إدارة سابقة.

ويسعى رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، منذ تولّيه السلطة، لإعادة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الديمقراطية، داعياً لوقف الحملات الإعلامية المعادية.

وفي 4 آب/أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سلطات البلاد ستزيل مكبرات الصوت التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول حدود البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1961526

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات