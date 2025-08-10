كوريا الشمالية تبدأ تفكيك مكبرات الصوت الدعائية على الحدود مع كوريا الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصد هذه التحركات في أجزاء من خط المواجهة، مع استمرار التحقق من مدى تعميمها على المناطق الأخرى، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وجاء هذا الإجراء، بعد أيام من انتهاء كوريا الجنوبية من إزالة مكبراتها الصوتية، في إطار جهود رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ لخفض التوتر بين البلدين.

وكانت سيؤول قد أوقفت البث الدعائي وأزالت مكبرات الصوت يوم الثلاثاء الماضي، بعد إعادة استخدامها العام الماضي خلال إدارة سابقة.

ويسعى رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، منذ تولّيه السلطة، لإعادة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الديمقراطية، داعياً لوقف الحملات الإعلامية المعادية.

وفي 4 آب/أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سلطات البلاد ستزيل مكبرات الصوت التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول حدود البلاد.

